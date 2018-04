Linha Leste – Novas licitações já têm datas marcadas

A Secretaria da Infraestrutura do Governo do Ceará (Seinfra) divulgou as datas de duas das quatros licitações que vão dar continuidade ao projeto da Linha Leste do Metrô de Fortaleza: dia 10 de maio. Os avisos foram publicados na sexta-feira (6), nos diários oficiais da União e do Estado, e também em jornais de grande circulação. Um dos certames será para a implantação das obras civis e sistemas e aquisição de equipamentos de oficina da chamada Fase 1 do empreendimento. O outro tem como objeto a conclusão da construção do shaft, que é a entrada por onde as máquinas tuneladoras começarão o trabalho de escavação dos túneis. No dia 10 de maio, os interessados deverão entregar, na Central de Licitações da Procuradoria Geral do Estado (PGE), as propostas comerciais e os documentos de habilitação.

Podem participar da licitação de obras civis e sistemas, empresa brasileira (de forma individual ou consorciada) especializada no objeto da licitação, ou empresa estrangeira, desde que consorciada com uma nacional (sendo necessariamente a nacional a líder do contrato). As empresas devem ter patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor global de cada orçamento apresentado pela Seinfra – R$ 1.709.251.083,09 e R$ 6.546.792,06, respectivamente. “Neste novo modelo, como falamos na Audiência Pública, dia 02/03, as obras e os sistemas estarão na mesma contratação, para garantir a plena funcionalidade e segurança da operação, e a otimização dos recursos, ao término do prazo da obra”, explicou o titular da Secretaria da Infraestrutura, Lucio Gomes.

Nesta fase serão implantados 7,3 km de extensão da linha que irá ligar o Centro de Fortaleza ao Papicu. Serão executadas uma estação de superfície (Tirol-Moura Brasil) e outras quatro subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu). A ideia é garantir a integração da Linha Leste com as Linha Sul e Oeste, no Centro, e com o VLT Parangaba-Mucuripe e o terminal de ônibus, no Papicu. “Garantiremos funcionalidade e integração, pois contrataremos a solução completa. Os recursos estão disponíveis para esse trecho: R$ 1 bilhão do BNDES, em financiamento, R$ 673 milhões do Governo Federal, anunciados pelo Governador Camilo Santana, além de R$ 186 milhões do Tesouro Estadual”, disse o Secretário.

Para concretizar o empreendimento, ainda serão realizadas outras licitações: uma para a aquisição do material rodante (trens) e outra para contratação de empresa de Gerenciamento e Supervisão. “Seguindo os prazos previstos na lei 8.666, temos a expectativa de iniciar a obra em junho. A previsão é de que seja concluída em 4 anos”, estimou o Secretário.

Com informação do Governo do Estado do Ceará