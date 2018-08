Lista do TCE: ‘’eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir’’, diz Beto, no Alerta Geral

A lista entregue, nessa quarta-feira, 8, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao Tribunal Regional Eleitoral, com os nomes de ex e atuais gestores municipais e estaduais com contas desaprovadas ganhou destaque, nesta quinta-feira, 9, no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

O jornalista Beto Almeida recorreu a uma frase antiga usada pelo então apresentador de TV, Chacrinha, para definir o real sentido da relação de nomes de ex-gestores elaborada pelo TCE: a lista, segundo Beto Almeida, confunde mais do que explica e pouco acrescentará na exclusão dos nomes de ex-gestores que estão na condição de candidatos nas eleições de 2018.

Beto Almeida, no Bate Papo com o jornalista Luzenor de Oliveira, disse, ainda, que a lista do Tribunal de Contas tem muitos bagres, mas nada de nomes de quem realmente determina e estabelece gastos nas administrações municipais.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, trouxe mais informação sobre o assunto em destaque no Programa desta quinta-feira, 9.

Enel corta energia do matadouro de Palhano e outros 34 pontos de prefeituras do interior por falta de pagamento

Supremo Tribunal Federal define que não existe prazo de prescrição para o ressarcimento de dinheiro público desviado

Por maioria de 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram que ações de ressarcimento aos cofres públicos contra agentes que cometam ato de improbidade administrativa não prescrevem, desde que o ato praticado seja doloso – ou seja, cometido de forma intencional.

Com a decisão, a ação de ressarcimento pode ser apresentada a qualquer tempo, independentemente da data em que o fato ocorreu.

Partidos vão receber R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral para as campanhas

Uma mensagem que circula no WhatsApp afirma que os 35 partidos políticos receberão R$ 1,7 bilhão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para financiar a campanha eleitoral. O texto viral traz uma lista de quanto cada agremiação vai receber da corte para as eleições de 2018. As informações foram checadas por integrantes do projeto Comprova.

Confederação Nacional do Comércio contesta no Supremo lei que altera taxa de licenciamento em Fortaleza

