Litorais de Fortaleza e do Pecém concentram maiores chuvas das últimas 24 horas

Municípios localizados das regiões que compreendem os litorais do Pecém e de Fortaleza registram, no intervalo entre as 7h desta sexta-feira (15) e as 7h deste sábado (16), as maiores chuva do Ceará, conforme balanço ainda parcial da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme).

Entre as manhãs de ontem e de hoje, os maiores acumulados se deram em dois postos de Itaitinga, com 120 e 103,2 milímetros nos postos sede e da Seman, respectivamente. Horizonte, com 99 mm, e Paracuru, com 98,7 mm, vêm em seguida. Em Fortaleza, o maior observado foi no posto Fundação Maria Nilva (Água Fria), onde foram registrados 73,8 milímetros. Até o momento, há informações de chuvas em, pelo menos, 67 municípios.

Havia uma expectativa de redução das precipitações na faixa litorânea já a partir deste sábado, porém a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) provocou chuvas mais expressivas nas áreas destacadas.

Para hoje, a previsão do tempo atualizada pela Funceme é de céu nublado com eventos de chuva no centro-norte do Estado. Já para o extremo sul, onde está localizada a região do Cariri, ainda há possibilidade.

Atenção

Apesar da previsão do tempo indicada nesta manhã para hoje e os próximos dias, é importante realizar o acompanhamento das atualizações feitas duas vezes ao dia por meio da site da Funceme ou ainda pelo aplicativo Funceme Tempo.