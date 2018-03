Litoral: Defesa Civil monitora efeitos da ressaca do mar; não há vítimas ou feridos

Compartilhar no Facebook

Diante do alerta da Marinha do Brasil sobre a ocorrência de ondas de até três metros no litoral de Caucaia, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) estão de prontidão desde ontem e nessa sexta-feira (2) vistoriaram diversos pontos da orla.

Os trabalhos concentraram-se nas praias do Icaraí e da Tabuba, onde os agentes vistoriaram condomínios, barracas de praia, casas de veraneio e avenidas durante todo o dia. Não houve feridos ou mortos em decorrência da alta da maré.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Airton da Silva, “os trabalhos continuarão nos próximos dias porque a ressaca do mar continuará pelos próximos dias”. A recomendação a banhistas, esportistas, moradores, pescadores, comerciantes e visitantes, portanto, continua a de evitar a entrada no mar.

Essa precaução evitará acidentes e afogamentos. Em caso de ocorrências, a recomendação da Compdec é que sejam acionados o Corpo de Bombeiros Militar (193) e/ou a Defesa Civil de Caucaia (3342.0718).

