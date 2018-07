Lotação de concursados encerra nesta sexta em Caucaia

Encerra nesta sexta-feira, 20, o processo de lotação dos professores empossados pelo prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), no último dia 17 para a rede municipal de ensino de Caucaia. São, ao todo, 120 educadores que estarão em sala de aula já a partir de agosto, com o retorno do ano letivo.

A lotação iniciou menos de 24 horas após a posse, com 40 concursados já com suas áreas de atuação definidas. Nessa quinta-feira, 19, outros 40 empossados definiram as regiões onde vão trabalhar. Os 40 demais, portanto, serão alocados amanhã pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

Outros 31

Nessa quarta-feira, 18, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município (DOM) o Edital de Convocação para nomeação de outros 31 aprovados em concurso público municipal. A posse deve ocorrer no próximo dia 27.

Desta forma, a gestão municipal terá empossado 483 professores – já que 172 foram incorporados em julho de 2017, outros 160 ingressaram nos quadros em janeiro deste ano e mais 120 nessa semana.

Com informações da Prefeitura de Caucaia