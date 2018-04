Lote residual de restituições do Imposto de Renda no Ceará vai beneficiar mais de 3 mil contribuintes

A Receita Federal credita na segunda-feira (16) mais de R$ 5 milhões em contas bancárias de 3.238 declarantes cearenses no quarto lote residual de 2018, composto por 1.526 restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 cujos pagamentos não ocorreram no ano anterior por pendências no processamento das declarações.

Segundo a Receita Federal, para as declarações entregues no ano passado, que totalizam R$ 2,541 milhões em restituições, o índice de atualização monetária pela taxa Selic é de 8,31%. Integram também esse lote multiexercício 1.712 declarações do imposto de renda dos anos 2016 a 2011, com restituições corrigidas pela taxa Selic, respectivamente, entre 21,03% e 71,92%.

Consulte sua restituição

O contribuinte deve acessar a página da Receita na segunda-feira (16) para saber se a restituição foi liberada. Usuários de tablet ou celular também podem baixar o aplicativo “Pessoa Física”, que permite a consulta. É possível cadastrar na página da Receita um celular para envio gratuito de mensagem SMS com indicação da data de pagamento. Quem não tiver acesso à internet deve ligar para o Receitafone 146.

Na consulta à página da Receita, por meio do Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual (e-CAC), é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

A Receita Federal explica que nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico – Pedido de Pagamento e Restituição.