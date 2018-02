Luciano Huck diz que não será candidato ao Planalto

Compartilhar no Facebook

O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, afirmou nesta quinta-feira (15) que não colocará seu nome na disputa pela Presidência da República; “Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão”, disse.

A candidatura dele estava sendo sondada por diversos partidos e movimentos populares. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, deu declarações na imprensa simpatizando com a candidatura do apresentador, levantando ciúmes no ninho tucano. FC e Huck haviam se encontrado na semana passada e FHC disse que ele estava considerado se lançar candidato.

Mas nesta quinta-feira, Huck afirmou para a jornalista Sonia Racy, que não será candidato à Presidência da República.

Os movimentos como RenovaBR, Agora!, Vem Pra Rua, Frente Favela Brasil e Livres preparavam um encontro com o apresentador para um “debate sobre a renovação da política nacional”. Na prática, significaria mais um estímulo ao projeto presidencial de Huck.