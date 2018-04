Lula convence Dilma a disputar Senado por Minas Gerais

A turbulência política das últimas horas manteve em ebulição articulações para montagem de palanques da esquerda nas eleições de outubro deste ano. Considerado inelegível e com a prisão decretada, o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de votos ao Palácio do Planalto, convenceu, nessa quinta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff a transferir seu domicílio eleitoral para Minas Gerais e concorrer ao Senado. A informação é da jornalista Cátia Seabra, do Jornal Folha de São Paulo. O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira, 6, em Belo Horizonte.