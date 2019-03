Lula deixa carceragem da PF em Curitiba para ir ao velório do neto em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena desde abril de 2018, para ir ao velório do neto, Arthur, em São Paulo.

Lula deixou o local de helicóptero por volta das 7 horas e seguiu para o Aeroporto do Bacacheri, ainda em Curitiba, onde embarcou em uma aeronave do governo do Paraná, de acordo com o G1. O velório de Arthur Lula da Silva será realizado em São Bernardo do Campo.

Arthur morreu na manhã desta sexta-feira, 1º, em São Paulo. O menino de apenas sete anos foi diagnosticado com quadro infeccioso de meningite meningocócica, de acordo com O Globo.

A cerimônia fúnebre ocorre no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, mesmo local onde a ex-primeira dama, Marisa Letícia, foi cremada. A criança também deve passar por esse processo.

A autorização de saída do ex-presidente foi feita com base na Lei de Execução Penal (LEP). O recurso garante a saída temporária de um preso para velório de familiares.