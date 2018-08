“Lula deveria estar livre para concorrer à Presidência”, afirma Eunício Oliveira

Durante convenção estadual do MDN no Ceará, o Senador e candidato à reeleição ao Senado, Eunício Oliveira destacou em seu discurso obras realizadas pelo Governo Estadual e os trabalhos realizados para angariar fundos em socorro às prefeituras cearenses.

Além disso, Eunício destacou – em dois momentos – que o ex-presidente Lula, preso desde abril na Operação Lava Jato, deveria estar solto para concorrer às eleições presidenciais.

“Em qualquer lugar do mundo, eleições livre seriam eleições com Lula participando para que o povo fizesse seu julgamento”, destacou o Senador.

Segundo Eunício, a Reforma da Previdência teve sua tramitação encerrada, após conversar com o governador Camilo Santana. “Ela (a reforma) judiava com o direito do povo do Nordeste brasileiro”, pontuou.

O Presidente do Congresso disse que foi também em conversa com o Gestor estadual que nasceu a ideia da criação do primeiro Centro de Inteligência Brasileiro que será instalado no Ceará. A segurança é um das principais preocupações dos candidatos.