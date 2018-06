Lulu Santos traz sua nova turnê a Fortaleza em setembro

A nova turnê de Lulu Santos, “Canta Lulu”, já é sucesso e chega a Fortaleza, dia 08 de setembro. O show, que estreou com ingressos esgotados em duas datas no Rio de janeiro, também passou com casa cheia em Floripa, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras cidades. A venda de ingresso começa nesta terça-feira, 12 de junho, na Eventim: http://eventim.com.br.

“Canta Lulu” mostra o artista em sua melhor forma: entoando grandes sucessos da carreira e hits que marcaram – e marcam até hoje – gerações. Lulu retorna aos palcos com um show enérgico, pensado nos mínimos detalhes, para matar a saudade do público. A turnê conta com patrocínio do Bradesco Music, serviço de streaming de música exclusivo para clientes Bradesco Cartões.

“O palco é o lugar onde a gente vive o que imagina, onde de alguma forma a gente faz a mágica de transformar o real em fabuloso. Francamente, estar em cena é melhor que a melhor festa que eu já tenha ido, e nós somos a alegria da festa”, afirma Lulu, que festeja em 2018 nada menos que 45 anos de uma carreira consistente e sempre relevante no cenário musical.

Esta segunda etapa da turnê passa também por Belém (11/08), Salvador (18/08), Natal (25/08) e Recife (01/09). Para informações e ingressos, http://www.lulusantos.com.br/.

Ao longo dessas quase cinco décadas, o cantor já lançou mais de 20 álbuns, vendeu 7 milhões de discos e obteve 16 singles em primeiro lugar e, ainda, 29 músicas no Top 10 das paradas musicais brasileiras. Muitos dos hits que lançou fizeram parte da trilha sonora de novelas, filmes e comerciais de TV.

Desde 2012, ele é um dos jurados do reality show “The Voice Brasil”, da TV Globo, recebendo sempre um enorme feedback dos fãs e da imprensa e trazendo a geração mais jovem para fazer parte do seu público.

No palco da turnê “Canta Lulu”, com cenografia de Karen Araújo, o cantor desfila hits que estão na boca do povo desde sempre. São clássicos como “Toda Forma de Amor”, “Temos Modernos”, “Apenas Mais Uma de Amor” e “Como uma Onda”, além de canções de seu mais recente projeto, “Baby Baby!”, com releituras de músicas da grande Rita Lee, a exemplo de “Nem Luxo, Nem Lixo” e “Desculpe o Auê”.

Sempre cercado de gente talentosa, Lulu traz em sua banda os músicos Hiroshi Mizutani nos teclados e programações, Sérgio Melo na bateria, Jorge Aílton no baixo e Tavinho Menezes na guitarra.

A turnê “Canta Lulu” sela o novo acordo entre a Universal Music, a Nº 1 no mercado da música global – através da GTS, seu braço de produção de eventos e agenciamento artístico -, Live Nation Entertainment, líder mundial de entretenimento ao vivo, e Avante Música/Los Santos, representando o artista. A parceria na gestão e operação da nova tour do cantor marca um momento inédito na história das empresas, trazendo para o Brasil um modelo de negócios vencedor no show business internacional.

Serviço:

Lulu Santos FORTALEZA Data: 08 DE SETEMBRO Local: AGUAVILLE Portas: 20h Classificação: 16 anos Ingressos 1º lote: Mesa Premium R$800,00 Mesas Ouro R$700,00 Mesas Prata R$ 600,00 Arena Inteira R$80,00 Meia R$40,00 Pontos de Venda: Lojas Aliança de Ouro Iguatemi – Seg a Sáb: 10h às 22h Dom: 13h ÀS 21h Lojas Aliança de Ouro Riomar Kennedy – Seg a Sáb: 10h às 22h Dom: 13h às 21h Vendas Online: http://www.eventim.com.br

