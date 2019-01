Luzenor: Fernando Santana na Mesa Diretora da AL é reflexo do peso do Palácio da Abolição

Os deputados estaduais tomam posse, nesta sexta-feira (1), para a legislatura que começa em 2019 e logo após a posse tem a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (AL) que já tem a composição definida.

O deputado estadual José Sarto (PDT), candidato de consenso à presidência da AL, anunciou nessa quarta-feira (30), em entrevista coletiva, os nomes dos integrantes da Mesa Diretora do legislativo para o biênio 2019/20.

O PDTista, que exercerá o sétimo mandato consecutivo, esperou quase 15 anos para transformar em realidade o sonho de presidir a AL. Ao falar sobre os nomes da Mesa Diretora, Sarto reafirmou que indicações visam trazer a Assembleia para mais perto da população, desde a estrutura física ao pessoal que compõe hoje o legislativo cearense.

A Mesa Diretora da AL que será eleita nessa sexta-feira (1) terá a seguinte composição:

Presidente: Sarto Nogueira (PDT);

1º vice-presidente: Fernando Santana (PT);

2º vice-presidente: Daniel Oliveira (MDB);

1º secretário: Evandro Leitão (PDT);

2ª secretária: Aderlania Noronha (Solidariedade);

3ª secretária: Patrícia Aguiar (PSD);

4º secretario: Leonardo Pinheiro (PP);

Vogais: Osmar Baquit (PDT); Bruno Gonçalves (PR); Romeu Audigueri (PDT).

Para Luzenor de Oliveira, foi uma surpresa a indicação de Fernando Santana para a 1ª vice-presidência. Nota-se claramente o peso do palácio da abolição para compor a mesa diretora da assembleia legislativa.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) desta quinta-feira (31), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira.

O que mais rolou:







Em entrevista exclusiva ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado) desta quinta-feira (31), o deputado estadual Heitor Ferrer, reeleito para o quinto mandato pelo partido Solidaridade, afirmou que vai dar entrada hoje (31) em uma ação popular contra o reajuste, segundo ele, abusivo do valor da conta de água, que chega a 15,86%.

Confira a entrevista completa com o deputado estadual Heitor Férrer clicando no player abaixo:

Os novos caminhos da aposentadoria

Ministro da Economia admite que militares, servidores estaduais e municipais estarão na mesma reforma da previdência.

Parcela única do IPVA vence nesta quinta-feira (31)

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Neto Rodrigues:





Não caia nessa

Site falso da Receita Federal promove leilões fictícios. Fique atento com as informações direto da redação Jornal Alerta Geral, de Marcelo Raulino:

Atenção: desconto do INSS não inclui vale alimentação. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva:

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), na íntegra: