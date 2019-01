Madrugada tem novos ataques no Ceará; 347 suspeitos estão presos

A Polícia do Cearás registrou na madrugada deste domingo quatro novos ataques. Um deles foi a detonação de explosivos em uma ponte na BR-116, no Município de Chorozinho. Em Fortaleza foram detonados artefatos no Juizado Especial Criminal de Fortaleza, no bairro Montese.

De acordo com a Polícia, foram realizados 199 ataques em todo o Estado até o início deste domingo. Pelo menos 347 pessoas já foram capturadas por envolvimento nas ações criminosas.

Também houve redução do número de homicídios no Ceará. Nesse sábado não houve registro de nehum Crime Violento Letal Intencional (CVLI). Mas ocorreram registros no Interior e outros três na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), totalizando quatro em todo o Ceará.

No Montese, o explosivo detonado em frente ao Juizado Especial Criminal de Fortaleza, na Rua Desembargador João Firmino, tunha o objetivo de atingir a base de uma coluna do prédio, porém, foi de pequenas proporções, danificando parte do vidro da porta do equipamento.

Participaram da ação cinco homens. Agentes de segurança que estavam dentro do prédio do Juizado chegaram a atirar em direção aos suspeitos, mas eles conseguiram fugir.

Outros casos

No Siqueira um veículo foi incendiado. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para debelar o fogo. Em Umirim, duas pessoas foram detidas após atear fogo em uma topic.