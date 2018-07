Mãe e filha morrem em acidente com três vítimas em Caucaia

O acidente ocorreu no quilômetro 17 da CE-085, em Caucaia, na comunidade Garrote; o caso envolveu quatro carros e uma motocicleta. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não sabe esclarecer o que ocasionou a colisão. O veículo onde estavam as mulheres tombou e deixou a pista, o que dificultou o atendimento.

Entre as vítimas estão Gleyce Rodrigues e Quezia Ketllen, mãe e filha, que morreram após serem levadas ao hospital. Elas viviam em Tianguá, no interior do Ceará. Nas redes sociais, parentes lamentaram as perdas.