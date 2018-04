Magistrados atuam em regime de plantão neste fim de semana

Magistrados da Capital e de Comarcas do Interior atenderão, em regime de plantão, neste fim de semana. No Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o atendimento será feito pela juíza convocada Rosilene Ferreira Tabosa Facundo e pelo desembargador Francisco Gomes de Moura. Eles ficarão disponíveis, respectivamente, no sábado (07) e domingo (08), das 12h às 18h.

No Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, o serviço ficará sob a responsabilidade da 7ª e 8ª Varas de Famílias e da 13ª e 14ª Varas Criminais, das 12h às 18h. Os pedidos cíveis no âmbito da infância e da juventude, apenas para casos urgentes, serão analisados pelos plantonistas.

No Interior, o atendimento será das 8h às 14h, em Juazeiro do Norte (1ª Vara Criminal), Campos Sales (Vara Única), Assaré (Vara Única), Aurora (Vara Única), Cedro (Vara Única), Piquet Carneiro (Vara Única), Itapiúna (Vara Única), Tabuleiro do Norte (Vara Única), Aracati (2ª Vara), Maracanaú (2ª Vara Cível), Pacajus (2ª Vara), Caucaia (1ª Vara de Família e Sucessões), Itapipoca (Juizado Especial), Cariré (Vara Única), Acaraú (Vara Única), Ibiapina (Vara Única), Carnaubal (Vara Única), Crateús (2ª Vara), Mombaça (1ª Vara) e Santa Quitéria (2ª Vara).

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará