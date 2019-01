Rodrigo Maia elogia medidas de Camilo e anuncia combate ao crime organizado como prioridade﻿

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), disse, nesta segunda-feira, ao se reunir com deputados federais do Ceará, que a aprovação de leis para o enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do Poder Legislativo em 2019. Maia, que é candidato a um novo mandato de presidente da Mesa Diretora, se reuniu, também, com o Governador Camilo Santana e com o senador eleito Cid Gomes (PDT) e destacou as ações desenvolvidas pelo Governo do Ceará como acertadas na atuação dos grupos criminosos.

Segundo Rodrigo Maia, as medidas adotadas no Ceará representarão um bom exemplo nas ações para frear o tráfico de drogas e de armas que dão sustentação ao crime organizado. Maia disse que, no ano passado, como presidente da Câmara Federal, criou um grupo de trabalho liderado pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para elaborar projetos que instituem medidas contra a violência que mudam leis sobre o terrorismo, progressão de penas e, por exemplo, que as decisões dos juízes sobre o crime organizado não seja isoladas.

Maia disse, ainda, que o sistema de segurança no Brasil precisa ser melhor estruturado com maior participação do Governo Federal para fortalecer as ações dos Estados para enfrentamento das ações criminosas.

Rodrigo Maia, após o encontro com Camilo e Cid, participou, à noite, de um jantar na casa do ex-vice-governador Domingos Filho que, ao lado do deputado Domingos Neto, recebeu os deputados federais reeleitos André Figueiredo (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Moses Rodrigues (MDB), e Genecias Noronha (SD) e os deputados eleitos para o primeiro mandato Pedro Bezerra (PTB), Robério Monteiro (PDT), Denis Bezerra (PSB), Antonio José (PP), Júnior Mano (Patriota), Célio Studart (PV), Roberto Pessoa (PSDB) e Jaziel Pereira (PR).