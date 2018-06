Maia mantém pré-candidatura e diz que não conversou com Ciro sobre aliança

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nessa sexta-feira, 15, que não conversou com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e que vai sua pré-candidatura à Presidência da República. O parlamentar negou as especulações de que desistiria de sua candidatura e que já estaria se aproximando de Ciro.

“Estou trabalhando (na pré-candidatura). Especulação é da política. Eu não desminto especulação. Só contesto ou discuto quando a informação é verdadeira. Deixa o pessoal falar”, disse Maia, em evento da Câmara Espanhola de Comércio, nessa sexta, no Rio. Maia também falou que “ficar especulando sobre nada é besteira”.

“Para alguns jornais, nós já estamos apoiando o Ciro. Eu nem falei com o Ciro ainda. Então, ficar especulando sobre nada é besteira. Vamos continuar trabalhando. O Brasil precisa de mudanças, precisa dar oportunidade a quem ainda não governou o Brasil”, afirmou. Nesta semana, Maia jantou com o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro. Na conversa, Maia disse ao Portal Uol Notícias que ele e Cid “discutiram os cenários políticos do Brasil”. Mas negou que tivesse havido algum avanço em termos de aliança do DEM com Ciro.

Com informações do Uol Notícias