Maiores chuvas da quadra chuvosa são registradas no Litoral Norte

As cidades da região norte do Ceará concentram os maiores volumes de chuva neste mês de fevereiro, início da quadra chuvosa. Até esta segunda (5), municípios desta área registraram as maiores precipitações que do mês, como Granja (64 milímetros) e Amontada (66 mm), atrás de General Sampaio, no Litoral do Pecém, com 82 mm; e de Ipueiras, na Ibiapaba, com 84 mm.