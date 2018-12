Mais da metade dos brasileiros não vai gastar o 13º salário em compras de Natal

Mais da metade dos brasileiros afirmou que não vai gastar o 13º salário em compras de Natal neste ano. A pesquisa foi realizada pelo site Reclame Aqui. De acordo com o levantamento, 50,7 por cento da população revelou que não pretende usar o 13º salário nas compras de fim de ano. Os outros 49,3 por cento, no entanto, vai reservar pelo menos uma parte do pagamento para as comemorações de Natal e Ano Novo.

Entre eles, 27 por cento pretende utilizar uma pequena parte do benefício nas compras. Outros 14 por cento afirmaram que vão gastar uma grande fatia do pagamento, e 6 por cento dos respondentes disseram que vão usar todo o salário nas festividades.

Grande parte dos brasileiros que resolveram poupar o 13° neste fim de ano resolveu adiantar as comprar para tentar economizar. Ainda segundo a pesquisa do Reclame Aqui, 34 por cento dos consumidores anteciparam as compras natalinas durante a Black Friday, que aconteceu em 23 de dezembro neste ano. Dessa parcela, 6,9 por cento aproveitou a data e comprou todos os presentes de Natal.