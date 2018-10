Mais de 1,7 milhão de beneficiários do BPC têm até o fim do ano para fazer a inscrição no Cadastro Único

Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC – também conhecido como benefício LOAS -, ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro é obrigatório e o prazo termina no dia 31 de dezembro. Entre as vantagens de fazer parte do Cadastro Único está a possibilidade de participar dos vários programas sociais do governo.

O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago mensalmente a idosos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar de até 238 reais por pessoa. Para se inscrever, os beneficiários do BPC devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social, os Cras, ou a secretaria de assistência social do município, portando CPF, RG e comprovante de residência. O registro também pode ser feito pelo responsável familiar, contanto que leve os documentos de todas as pessoas que moram com o beneficiário.

Até o momento, mais de 2 milhões 800 mil pessoas já registraram as informações na ferramenta do governo brasileiro. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, destaca a importância do registro não só para continuar recebendo o BPC, mas para acessar outros benefícios.

