Mais de 200 músicos participam de encontro em Aquiraz

Um convite para viver e celebrar música durante o feriado da Semana Santa atraiu mais de 200 músicos, entre gestores, professores e educandos que sonham viver de música, no 1º Encontro Plataforma Sinfonia do Amanhã, que teve início na última quinta-feira, 29, no município de Aquiraz.

Após uma calorosa recepção ao som do piano de Thiago Almeida e do bandolim de Carlinhos Patriolino, o organizador do projeto, Mardônio Barros, deu boas-vindas aos participantes oriundos de quatro estados brasileiros – Ceará, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro – que abrigados na Tapera das Artes, esperavam atentamente pelo início dos atividades.

“A ideia desse momento não é apenas construir uma agenda de desafios que precisam ser superados. Esse espaço foi pensado também para que nós pudéssemos compartilhar metodologias e tecnologias sociais que cada instituição desenvolve”, explica.

De acordo com Mardônio, além das ações formativas para os alunos e das ações de qualificação de professores, os participantes terão uma oportunidade para se debruçarem sobre a discussão “música e sociedade”.

“A verdadeira transformação social passa também por transformar os territórios em locais mais seguros, mais felizes, e é por isso que a gente se organiza e vem construindo os projetos sociais que aqui estão representados por cada um de vocês”, disse.

Programação

Até domingo, dia 1º de abril, serão realizadas palestras, diálogos, apresentações e residências artísticas, compondo a programação formativa do Encontro.

Durante as noites Jam Sessions, em palco aberto, proporcionarão momentos de vivências musicais e trocas de experiências sonoras entre os participantes.

O Encontro Plataforma Sinfonia do Amanhã é apresentado pela Plataforma Sinfonia do Amanhã, com produção da Cinco Elementos e produção executiva da Marco Zero. Conta com a parceria da Tapera das Artes e Imaginário. Realização: BR Artes, Quitanda das Artes, e Prefeitura de Aquiraz, por meio da Secretaria da Cultura e da Secretaria de Educação. Apoio institucional: Governo do Estado do Ceará através da Secretaria da Cultura. Agradecimento especial: Enel Distribuição Ceará.

Com informações da Ascom