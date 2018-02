Mais de 36 mil casos de doenças diarreicas são registradas no Ceará neste ano

O Ceará registrou neste ano pelo menos 5 surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA).A informação é da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Foram 36.022 casos, sendo Caucaia o município com maior número: 5.830. Em segundo lugar, Fortaleza, com 3.606 ocorrências e, em seguida, Maracanaú, com 3.390. Em 2017, no mesmo período, 43.848 casos foram registrados.

Grande parte dos pacientes apresentam diarreia, náuseas e febre. A doença, é popularmente conhecida como virose da mosca, e tem lotado as unidades de saúde, mas ainda não é reconhecida pela Secretaria de Saúde do Estado.

As principais vítimas da doença são os maiores de 10 anos, e, caso a pessoa sinta a dor gastrointestinal mais de três vezes em um dia, deve ir ao posto de saúde mais próximo. Para evitar, o ideal é lavar as mãos com frequência, utilizar água potável filtrada ou fervida e lavar os alimentos antes de consumir.