Mais de 36 mil cearenses ainda não sacaram o abono do PIS. Prazo termina nesta quinta

Um total de 36.856 cearenses ainda não sacou o abono do PIS no Ceará referente a 2015, totalizando recursos de R$ 20,1 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O pagamento das cotas do PIS será concluído nesta quinta-feira, 28. Até o último dia 19 de dezembro, 3.394 pessoas haviam recebido o abono, um valor de R$ 1,8 milhão.

O saque das cotas do PIS será efetivado após a confirmação do direito nas agências da Caixa. Os pagamentos das cotas do PIS com valor até R$ 1,5 mil podem ser realizados no Autoatendimento da Caixa apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão, ou com Cartão Cidadão e Senha nas Unidades Lotéricas e Caixa Aqui, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Os saques de valores até R$ 3 mil podem ser feitos com Cartão do Cidadão e Senha Cidadão no Autoatendimento, Unidades Lotéricas e Caixa Aqui, também com documento de identificação oficial com foto. Os valores acima de R$ 3 mil devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

A Caixa orienta que os trabalhadores consultem o site para serem direcionados à melhor opção de pagamento, antes de se dirigirem a um dos canais oferecidos.