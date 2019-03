Posted on

Mais de 500 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não receberam o pagamento no mês de março. O motivo seria a falta de “prova de vida”, que precisa ser declarada ao órgão anualmente. O objetivo é evitar fraudes na Previdência.

