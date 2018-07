Mais de 60 mil pedestres no Ceará receberam o seguro DPVAT em 10 anos

De acordo com o Boletim Estatístico “Dez anos de trânsito”, da Seguradora Líder, que controla o pagamento do seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres) no Brasil, em dez anos, 61.205 indenizações foram pagas a pedestres no território do Estado do Ceará. Os prêmios concedidos a pessoas que foram alvo de sinistro no trânsito cearense ocorreram em razão de: morte, invalidez permanente ou despesas de assistência médica e suplementares (DAMS).

Conforme o estudo, entre 2008 e 2017, o maior pico de compensações financeiras restituídas pela Seguradora Líder, que gere o DPVAT, foi em 2014. Neste ano, diferente dos demais, o número de pedestres que requereram a recompensa chegou a 10.560 – 17,2% do total da década.

Desde então, o número de pagamentos vem caindo. Foram 9.730 em 2015, 9.069 em 2016 e 7.035 em 2017. Só em 2018, entre janeiro e maio, já foram solicitados e pagos os prêmios de 2.142 cearenses vítimas de acidentes de trânsito, sendo quase a totalidade deles em decorrência de invalidez permanente (84,3%).

Nos dez anos, as 61.205 indenizações pagas a pedestres representam 16,1% do total de restituições entregues pela Seguradora Líder em razão de acidentes de trânsito. Entre 2008 e 2017, ao todo, o DPVAT foi compensado a 378.389 pessoas, dispostas nas três categorias (motorista, passageiro e pedestre).