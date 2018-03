Mais de 99 mil fortalezenses devem viajar pelo Terminal Rodoviário neste feriado

Compartilhar no Facebook

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé amanheceu lotado na manhã desta quinta (29). Os guinches tiveram filas extensas para compra de passagens. A Socicam, administradora do Termina destaca um crescimento de 30% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. O terminal deve receber 99 mil pessoas entre embarque e desembarques nesse período.

Devido o aumento da demanda, 16 empresas que utilizam a rodoviária, já disponibilizaram 400 viagens extras para destinos espalhados pelo estado. Os destinos mais procurados são: Canindé, Juazeiro, Sobral, Beberibe, Aracati, Fortim, Paracuru, Tauá, Itapipoca, Camocim, Jericoacoara e Crateús. Para outros estados as preferências são: Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luís.

Para quem deixou para adquirir os bilhetes na última hora, se surpreendeu com as filas. Conforme a Socicam, a compra antecipada da passagem evita transtornos e possibilita que as empresas se planejem para colocar mais viagens para atender a todos.