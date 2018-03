Mais de três milhões de viagens serão feitas na Semana Santa

No feriado de Semana Santa, entre 25 de março e 1º de abril, o Brasil deve receber cerca de 230 mil turistas internacionais, além de 3,4 milhões de viagens domésticas previstas, indica o Ministério do Turismo. No momento, 75 eventos no período já estão registrados no Calendário Nacional de Eventos.

Diversas cidades no País com tradição no turismo religioso já aguardam os visitantes, como Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, onde acontece uma das maiores encenações da Paixão de Cristo, na cidade cenográfica de Nova Jerusalém, que atrai anualmente 250 mil turistas de todas as nacionalidades, além de movimentar R$ 200 milhões e criar 1,5 mil empregos diretos.

Além de Pernambuco, os estados de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Rio De Janeiro e Rio Grande do Sul também possuem atividades no festejo religioso registradas no Calendário. Para aqueles que desejam aproveitar os dias de folga, outros eventos não ligados à religião acontecem no mesmo período, como as opções de turismo gastronômico do Festival do Chocolate, em Petrópolis (RJ), e do Chocopraia, em Cidreira (RS), e também o turismo de aventura, como o Moto Rock Festival, em Piraju (SP) ou o Motofest, em São Bento (PB).

Com informações do Governo do Brasil