Mais dois açudes no Ceará atingem 100% do volume máximo, aponta Cogerh

Com as chuvas dos primeiros dias de março, subiu para 12 o número de açudes no estado que estão com 100% do volume. O açude Cauipe, no município de Caucaia, e o Açude Diamantino II, em Boa Viagem, sangraram nesta segunda-feira (11), segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Os açudes que estão com 100% de sua capacidade são: Acaraú Mirim, no município de Massapê; São José I, em Boa Viagem; Diamantino II, em Marco; Itaúna na cidade de Granja; Tucunduba; Gameleira, em Itapipoca; Batente, em Ocara; Cauipe, em Caucaia; Cocó, em Fortaleza; Germinal, em Palmácia; Maranguapinho, em Maranguape e Tijuquinha no Macicço de Baturité.

Dezessete açudes do Ceará estão com capacidade acima de 90%.