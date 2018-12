Mais duas pessoas morrem após tentativa de assalto em Milagres

Mais duas pessoas morreram após uma tentativa de assalto a bancos na cidade de Milagres. Agora são 14 os mortos após tiroteio entre bandidos e a Polícia – oito componentes da quadrilha e seis reféns.

Um suspeito teria morrido na cidade de Brejo Santo e outro no município de Barro. A informação foi confirmada pela TV Verdes Mares no início da noite. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Segurança não confirmou as mortes, e prometeu uma nota até o final da noite desta sexta-feira.

Dos 14 mortos, 8 são suspeitos e 6 são reféns, sendo cinco da mesma família. A sexta vítima vinha em um segundo carro interceptado pelos criminosos. Francisca S. 49 anos, morreu durante o tiroteio em frente às agências bancárias.