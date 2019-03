Mais Infância Ceará: Salitre, na Região do Cariri, recebe brinquedo praça neste sábado

O Governo do Ceará entrega neste sábado (16), às 17 horas, a 75ª brinquedopraça no Estado, em Salitre, na Região do Cariri. A inauguração do equipamento contará com as presenças da titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos, Socorro França, e da primeira-dama do Estado, Onélia Santana, idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, que abrange a implantação do espaço voltado para crianças de dois a 12 anos.

A Praça Mãe Rainha receberá o espaço, que tem área de aproximadamente 240m², é cercada, conta com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O investimento para a implantação do equipamento em cada cidade é da ordem de R$ 180.000,00. A contrapartida do município é a manutenção das praças em bom estado de uso e de conservação.

Até o momento, o Governo do Ceará realizou a entrega de 74 brinquedopraças nos municípios de Altaneira, Alto Santo, Aracati, Araripe, Assaré, Banabuiú, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caridade, Caririaçu, Cedro, Chorozinho, Coreaú, Crato, Farias Brito, Fortim, Granjeiro, Guaramiranga, Ibiapina, Ibicuitinga, Independência, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itaitinga, Itatira, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Missão Velha, Mauriti, Marco, Milagres, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Ocara, Orós, Pacoti, Palmácia, Paraipaba, Pedra Branca, Porteiras, Quixadá, Reriutaba, Russas, Santana do Cariri, Saboeiro, Senador Pompeu, Tamboril, Tarrafas, Tejuçuoca, Ubajara, Várzea Alegre, Pacoti, além de duas unidades em Redenção, duas em Baturité e sete em Fortaleza. No total, 140 serão entregues em todo o Ceará.

