Mais Médicos: novas datas para selecionar municípios

Brasileiros formados no exterior e estrangeiros inscritos no Programa Mais Médicos têm novas datas para selecionar os municípios que ainda têm vagas abertas. O primeiro grupo tem os dias 7 e 8 de fevereiro para escolher a localidade no site do programa.

Nos dias 18 e 19 do mesmo mês, será a vez de estrangeiros terem acesso ao sistema para optar pelas vagas.

No Estado do Ceará restaram, para a segunda chamada, 69 das 443 vagas ofertadas na primeira, das quais 47 foram preenchidas por médicos com registro no Conselho de Medicina do Ceará.

Os postos que ainda estiverem abertos serão disponibilizados na próxima etapa do programa entre os dias 23 e 24 de janeiro, para profissionais brasileiros com formação no exterior.

Se não forem preenchidas nesse momento, essas vagas serão reabertas nos dias 30 e 31 para médicos estrangeiros.

De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração no cronograma se deu por conta do período de carnaval, que seria durante o acolhimento dos médicos. Com a mudança, a validação dos médicos brasileiros que estão com a documentação correta está prevista para ser divulgada no dia 31 de janeiro. No dia 12 de fevereiro, será divulgado o resultado dos médicos estrangeiros, que terão a mesma oportunidade, conforme o novo cronograma.

Após a escolha desses profissionais, o governo federal deve publicar, nos dias 13 e 21 de fevereiro, a lista com os nomes de brasileiros e estrangeiros respectivamente alocados nas cidades selecionadas. Ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição no Mais Médicos.