Mais um atentato à pontes, em Caucaia, é registrado nessa terça-feira

Posted on

Mais uma madrugada de medo para os caucaienses! Por volta de 2h30 desta terça-feira, 8, criminosos realizaram um novo atentado no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Dessa vez, a explosão foi na ponte sobre o Rio Ceará, conhecida como “ponte dos Tapebas”, principal via de acesso pela BR-222.

Moradores de vários bairros do Município relatam ter ouvido a explosão. A polícia atuou rápido e, ao chegar no local, identificou explosivos e um buraco no asfalto da ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para desarmar artefatos não explodidos e realizar a limpeza dos destroços.