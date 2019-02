Mais uma Briquedopraça é entregue na Capital

Em mais uma ação do Juntos por Fortaleza, que integra esforços da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará, foi entregue nesta segunda-feira (25) uma nova brinquedopraça, desta vez, no Conjunto Ceará. O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, realizaram a entrega ao lado da primeira-dama do Estado Onélia Santana. A titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França, também participou do momento.

O governador Camilo Santana destacou o esforço conjunto para assegurar a entrega e manutenção de equipamentos como as brinquedopraças. “A gente soma recursos do Estado e do município para atender as demandas que partem de várias áreas como a mobilidade urbana, educação, saúde e uma área fundamental que são os espaços urbanos das cidades”, apontou. A nova brinquedopraça, de acordo com o governador Camilo Santana, faz parte de um conjunto de ações para uma cidade mais tranquila e sem violência. “Como essa, várias outras estão sendo feitas, além de um programa de areninhas. Precisamos ocupar os espaços e dar oportunidade para as famílias, além de deixar as cidades mais bonitas”.

A sétima brinquedopraça da Capital, e a de número 74 do Estado, recebeu investimento da ordem de R$ 180.000,00. O equipamento está instalado na Praça da UV3 e conta com área de 240 m², sendo voltado para crianças de dois a 12 anos. O espaço é cercado, possui piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ressaltou que as praças têm o intuito de promover a cidadania engajar a comunidade, garantir espaços para a cultura e lazer. “As brinquedopraças têm o padrão de shopping center, padrão de primeiro mundo. Elas são adaptadas e certamente vão dar muito mais vida para a praça”.

A ação integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Ceará, Onélia Santana. “É uma parceria saudável, que gera bons frutos para a população. Temos que parabenizar o nosso governador Camilo e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, por acreditarem no potencial de nossas crianças, nossos jovens e adultos não somente pelas brinquedopraças, mas também pelas escolas profissionalizantes”, disse Onélia Santana.

Além do espaço infantil, o local passou por completa remodelação e ganhou outras melhorias como com a instalação de Academia ao Ar Livre, renovação de toda a iluminação, troca de alambrados da quadra, instalação de novas traves, lixeiras e bancos. Estrutura para a prática de basquete também foi implantada.

A manicure Adriângela Gadelha soube pela sogra que a brinquedopraça seria inaugurada. Ela fez questão de chegar cedo com os filhos Pedro, de 7 anos, e Ana Luíza, 5 anos. Quem conferiu a inauguração teve a oportunidade, também, de garantir serviços gratuitamente oferecidos pelo Caminhão do Cidadão que esteve no local oferecendo atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF. Além de tirar a segunda via da Carteira de Identidade, Mariângela aproveitou para garantir a diversão das crianças. “Qual mãe não fica feliz em saber que os filhos agora contam com um espaço como esse?”, questionou. “A Praça está linda e tenho certeza que as crianças gostaram. Vir aqui agora vai fazer parte da nossa rotina”, garantiu a manicure.

