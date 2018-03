Make U Sweat é uma das atrações da festa Santa Flecheiras 2018

Make U Sweat, formado por Dudu Linhares, Guga Guizelini e Pedro Almeida, é uma das atrações no segundo dia da festa Santa Flecheiras 2018, na Praia de Flecheiras em Trairi (CE). O power trio de DJs sobe ao palco e promete agitar o público na sexta-feira (30).

No repertório um dos destaques é a versão oficial de “Não Quero Dinheiro”, lançada no fim do ano passado com participação de Tiago Abravanel e Jetlag, que faz parte também dos shows do Alok, além de novas faixas, como a “Sol”, disponível em todas as plataformas digitais, e sucessos do trio como “Mira”, com participação do Mika.

O MUS já conquistou os amantes da música eletrônica pelas pistas mais badaladas do país por conta da energia e irreverência que transmitem no palco. A personalidade e a vasta experiência de cada um se completa e, juntos, eles criam uma identidade marcante que só pode ser sentida no calor das pistas.

A Santa Flecheiras 2018 é uma festa tradicional da Semana Santa cearense, realizada a beira-mar em um dos cartões postais mais bonitos da costa brasileira, com atrações de destaque nacional de quinta a sábado.

Sobre MUS

Make U Sweat, trio que está fazendo muito barulho no cenário da música eletrônica nacional, é composto por Dudu Linhares, Guga Guizelini e Pedro Almeida. Desde 2015 o trio tem parceria com a gravadora Universal Music/AfterClub e a Live Talentos, quando lançaram seu primeiro single “Truth or Dare”. Desde então, não param de crescer e conquistar espaço nas melhores baladas e festivais no Brasil e no mundo.

Tocando juntos há 5 anos, os DJs já deixaram sua marca em festas como Ultra Music Festival, Na Praia, Reveillon Celebration, Premium Festival Gramado, Festa do Patrão, Surreal Brasília, Camarote Salvador, Camarote Super Bull e Camarote Número 1. Além disso, têm uma festa própria, a “Puta Farra”, que já passou por São Paulo e Belo Horizonte, reunindo diversas outras atrações da música eletrônica com um público de mais de 7 mil pessoas em mais de 10 horas de música.

SERVIÇO

Festa Santa Flecheiras 2018

Data: quinta (29), às 22h; sexta (30), às 16h e sábado (31), às 21h

Local: Praia de Flecheiras, em Trairi

Vendas Online: www.semhora.com.br e www.efolia.com.br

Valores: Lote vigente, podendo ser alterado sem aviso prévio.

PACOTES – 03 DIAS VALOR

Feminino | meia-entrada R$480,00

Feminino | inteira R$640,00

Masculino | meia-entrada R$615,00

Masculino | inteira R$820,00

PACOTES – 02 DIAS VALOR

Feminino | sexta + sábado meia-entrada R$270,00

Feminino | sexta + sábado inteira R$360,00

Masculino | sexta + sábado meia-entrada R$330,00

Masculino | sexta + sábado inteira R$440,00

INDIVIDUAL – 01 DIA VALOR

29/03 | quinta: pista – meia-entrada R$50,00

29/03 | quinta: pista – inteira R$100,00

29/03 | quinta: front meia-entrada R$100,00

29/03 | quinta: front inteira R$200,00

29/03 | quinta: lounge feminino meia-entrada R$240,00

29/03 | quinta: lounge feminino inteira R$320,00

29/03 | quinta: lounge masculino meia-entrada R$330,00

29/03 | lounge masculino inteira R$440,00

30/03 | sexta: feminino meia-entrada R$150,00

30/03 | sexta: feminino inteira R$200,00

30/03 | sexta: masculino meia-entrada R$210,00

30/03 | sexta: masculino inteira R$280,00

31/03 | sábado: feminino meia-entrada R$180,00

31/03 | sábado: feminino inteira R$240,00

31/03 | sábado: masculino meia-entrada R$240,00

31/03 | sábado: masculino inteira R$320,00

Com informações da A.I