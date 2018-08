Manchetes das principais revistas

VEJA

Jair Bolsonaro admite privatizar a Petrobras

Presidenciável deu declaração em sabatina do canal Globonews, embora se diga ‘pessoalmente contra’ a privatização da petrolífera

Com aval de Lula, PT assume risco e adia escolha de vice

Presidente do partido, Gleisi Hoffmann, diz que histórico de decisões do TSE não prevê que vice deve ser indicado 24 horas após convenção

Istoé

Lula fora do páreo

Para evitar a esculhambação do processo democrático, TSE se articula com o Ministério Público Eleitoral para barrar até o dia 23 de agosto a candidatura ilegal de Lula. A decisão já está tomada, à luz da lei da Ficha Limpa: o petista não poderá concorrer ao Planalto

Vaidade em risco

Como uma perigosa combinação de sociedades médicas clandestinas, desinformação de pacientes e desejo de obter beleza a qualquer custo tem resultado em complicações e mortes que ameaçam a confiança em cirurgias e procedimentos estéticos

Época

Marina Silva, a candidata invisível: os desafios de uma campanha sem dinheiro, sem tempo de TV e sem alianças

Apesar do discurso em favor do diálogo, as posições monocráticas de Marina resultam muitas vezes na debandada de colaboradores

Políticos de farda e violência

Se prestarmos atenção no discurso de candidatos, não encontraremos ninguém pedindo voto para reduzir o número de homicídios entre a população de baixa renda