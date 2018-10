Manchetes das principais revistas

A ascensão dos generais

Com a esperada vitoria de Bolsonaro, pela primeira vez desde a volta da democracia, o grupo mais poderoso do governo é egresso de caserna.

Legalização em grande escala

Para desestimular consumo de maconha entre adolescentes, governo canadense começa a regular a droga. Fiscalização rigorosa é um dos pontos fortes da medida

PERSONAGEM DA SEMANA

CID GOMES

“O PT vai perder feio”, previu Cid Gomes, aliado do partido. Quem se aproxima dos Gomes não precisa de inimigo

BOLSONARO NO DIVÃ

QUATRO CABEÇAS, QUATRO SENTENÇAS

Um biógrafo e três psicanalistas diagnosticam Jair Bolsonaro

Seria um presente de grego

A uma semana da votação, Fernando Haddad tenta esconder o que o PT nunca teve pudores em escancarar. Por trás das cores, – agora verde e amarela da campanha –, encontra-se o exército de malfeitores petistas que levou o País à maior crise moral e político-econômica da história recente

Que fim levará o Nordeste?

Bolsonaro começa a avançar sobre Haddad no Nordeste, reduto histórico do lulopetismo. Como num jogo de war, conquista principalmente as capitais. Cai, assim, a última cidadela petista. Nas outras regiões, o ex-capitão massacra o PT