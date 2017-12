Manchetes das principais revistas brasileiras

Revista Veja

Indulto: Defensoria diz que decisão do STF foi desproporcional

Para o órgão da União, os crimes sem ameaça ou violência abrangem um universo de delitos que vão muito além da corrupção

Revista Isto é

Salário mínimo será de R$ 954 a partir de 1° de janeiro

O reajuste do salário mínimo em 2018 será o menor desde a criação do Plano Real, em 1994. No último dia útil do ano, o presidente Michel Temer assinou decreto que eleva o mínimo em 1,81%, de R$ 937,00 para R$ 954,00.

Revista Época

Temer acha que aprovação da reforma da Previdência é atalho para candidatura à reeleição

O presidente considera que as mudanças nas regras de aposentadoria garantirão números bons na economia.