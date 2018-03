Manchetes das principais revistas brasileiras

Compartilhar no Facebook

Revista Veja

PSB rejeita Alckmin e quer apoiar candidato de esquerda

Congresso da legenda tem objetivo de promover ‘reencontro’ com a esquerda; vice do tucano, Márcio França muda o tom sobre apoio ao governador paulista.

Revista Isto é

A manobra do PT no STF para tentar salvar Lula

Como, com o apoio de ministros do Supremo, o PT tem operado na mais alta corte do País para forçar a presidente Cármen Lúcia a pautar a rediscussão da prisão em segunda instância e, assim, evitar a ida de Lula à cadeia.

Revista Época

Moro se livra de processo contra ex-ministro do governo Lula e lobistas

Ao lado de senadores do MDB, Silas Rondeau, Milton Lyra e Jorge Luz são acusados de associação criminosa.