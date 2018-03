Manchetes das principais revistas brasileiras

Compartilhar no Facebook

Revista Veja

Brasil abre 61.188 vagas e tem melhor fevereiro desde 2014

O Brasil registrou a criação líquida de 61.188 vagas formais de emprego em fevereiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. Foi o segundo mês consecutivo no azul para este dado. O resultado também foi o melhor para o mês desde 2014 (260.823), segundo a série do Caged.

Revista IstoÉ

Exclusivo: Temer assume candidatura à Presidência

O presidente da República, Michel Temer, está definitivamente decidido a defender seu legado e reputação na campanha eleitoral. A opção pela busca da reeleição é recente – “de um mês e meio para cá”, disse Temer em entrevista exclusiva à ISTOÉ concedida na quarta-feira 21, no Palácio da Alvorada.

Revista Época

Flávio Rocha, o candidato do MBL

A bordo de seu jatinho, o empresário Flávio Rocha, pré-candidato conservador ao Palácio do Planalto, prega a moralização dos costumes, a existência de Deus, a liberação das armas e a livre-iniciativa do mercado.