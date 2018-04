Manchetes das principais revistas brasileiras

Revista Veja

Fachin vai analisar pedido de Lula para evitar prisão

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajuizou uma nova ação no Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão do petista. Os advogados tentam suspender a decisão do juiz federal Sergio Moro que determinou a execução da pena de doze anos e um mês de detenção na ação penal do tríplex do Guarujá (SP).

Revista IstoÉ

A prisão do demiurgo de Garanhuns

Lula transforma ordem para se entregar num espetáculo deprimente de afronta à Justiça, ao refugiar-se num QG sindical em São Bernardo do Campo e montar um cordão humano para impedir o acesso da PF ao local. Tudo para adiar o inevitável: a ida para trás das grades.

Revista Época

O batalhão da morte

Os PMs que mais matam no estado do Rio são responsáveis por área conflagrada por facções rivais, acumulam erros crassos, sofrem com sucateamento e foram alvo de denúncia de Marielle Franco.