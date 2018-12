Manchetes das principais revistas do País abordam polêmica no Supremo

Posted on

VEJA

2018 – O ano do sim e do não

Na era da rivalidade insidiosa e perversa, uma comparação com outros momentos parecidos na historia do Brasil e com a realidade atual de outros países

Isto É

Aberração Suprema

Quase foi o “liberou geral”

Adotando ativismo judicial e cada vez menos preocupado em exercer suas funções elementares, como a de guardião da Constituição e da estabilidade do País, o Supremo encontra-se ainda mais desmoralizado perante a sociedade brasileira

Época

O que aprendi em 2018

72 políticos, autoridades, empresários, economistas, militares, cientistas, intelectuais, artistas, celebridades e esportistas respondem quais lições levam deste ano. O ano se encerra. O calendário convencionado pelos homens indica a renovação e convida à reflexão sobre o período que passou. As horas de balanço são saudáveis exercícios de revisão de atos, pensamentos e proposições. ÉPOCA convidou dezenas de personalidades a apresentar as lições que 2018 deixa — e estampa o resultado em uma edição especial.