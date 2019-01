Manhã com chuva atípica em Fortaleza surpreende moradores da capital

A manhã desta sexta-feira (25) começou atípica na cidade de Fortaleza. Acostumado a acordar sob chuva e ver as nuvens se dispersarem com o passar da manhã, hoje o fortalezense se deparou exatamente com o oposto: o sol nasceu com a presença de poucas nuvens e o tempo fechou repentinamente durante a manhã.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) , após o último final de semana chuvoso em todo o Ceará, que tornou Janeiro o mês mais chuvoso dos últimos anos, as condições meteorológicas avaliadas indicam redução das precipitações no Estado até a última quinta-feira (24).

A previsão do tempo para hoje é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, de acordo com o Climatempo.