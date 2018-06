Manhã de atividades marca lançamento do projeto para 2018

Uma manhã de acolhida repleta de atividades e troca de experiências vai marcar o lançamento oficial das atividades do projeto Primeiro passo para 2018, a partir das 9h30 desta sexta-feira (15), no Pavilhão de Eventos da Residência Oficial. Participam do momento 500 jovens, estagiários e aprendizes do projeto, que serão recepcionados pelo governador Camilo Santana.

A programação conta com apresentações culturais, depoimentos de empresários parceiros e jovens que já passaram pelo projeto, além de bate-papo com o governador.

Executado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), o Primeiro Passo disponibiliza 15.120 vagas para capacitação em 2018 em todo o Estado, distribuídas em suas diversas linhas de ação – Jovem Estagiário, Aprendiz, Bolsista e Empreendedor Criativo e Transformando Vidas.

Serviço

Encontro de lançamento do Primeiro Passo 2018

Data: 15/6/2018 (sexta-feira)

Hora: 9h30

Local: Residência Oficial (Rua Deputado Moreira da Rocha, 1200)

Com informação do Governo do Estado do Ceará