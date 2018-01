Manifestantes bloqueiam trecho da BR-222 no Ceará em apoio ao ex-presidente Lula

Um grupo de manifestantes bloqueou a rodovia BR-222 nesta terça-feira, 23, no município de São Luís do Curu. Os atos foram organizados pelo Movimento Sem Terra (MST).

De acordo com a organização do MST, a manifestação é uma forma de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai passar por um julgamento na quarta-feira (24), em Porto Alegre (RS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), a manifestação iniciou por volta das 9 horas e contou com cerca de 30 pessoas. Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira na ponte do Rio Curu, na altura do quilômetro 77 da BR-222.