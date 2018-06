Maracanaú ganha sistema de videomonitoramento e delegacia 24 horas

Tecnologia de ponta com foco no enfrentamento à criminalidade, fiscalizando e interligando informações, além de um espaço todo novo para centralizar as ações da Polícia Civil em Maracanaú. Nesta segunda-feira (18), o governador Camilo Santana realizou a entrega do sistema de videomonitoramento e da nova delegacia do município da Região Metropolitana de Fortaleza. Já é a 17ª cidade a contar com o sistema integrado, além da Capital.

“Para trabalhar a violência precisamos aumentar o efetivo. Ninguém tem investido mais em segurança pública que nós. Fiz o maior concurso da PM da história do Ceará e chamei todos. Fiz concurso para a Polícia Civil. Autorizei a média do Nordeste, fiz a Lei de Promoções. Recebi dois novos helicópteros, estamos comprando 13 mil novas armas. Estamos hoje implantando 20 câmeras em áreas estratégicas, integradas com a central da cidade. Ela giram 360°, aproximam, têm visão noturna. Estamos entregando essa delegacia toda nova, bonita. Mas também é preciso trabalhar a prevenção. Já autorizei para Maracanaú um Centro Cearense de Idiomas e quatro miniareninhas”, detalhou o governador.

Serão 20 câmeras dispostas pela cidade – entre as com giro 360 graus, as com tecnologia para ler placas de veículos, além de uma câmera interna na sala de videomonitoramento. Em setembro do ano passado, o Governo instalou em Maracanaú o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), com a atuação de 56 policiais.

A nova delegacia conta com investimentos superiores a R$ 1,7 milhão, entre o aplicado na obra e os equipamentos. O efetivo é de 37 policiais, sendo seis delegados, 14 escrivães e 17 inspetores, além de quatro viaturas. Em regime de 24 horas, a unidade dá cobertura à cidade e a demandas da região, em virtude do caráter interrupto dos serviços prestados, em municípios como Maranguape, Guaiúba e Pacatuba.

A aposentada Maria de Fátima Ferreira era só alegria à espera da entrega ao lado da neta Kailane Silveira. “Estou muito feliz, essa delegacia e essas câmeras vão ajudar muito na segurança de Maracanaú. Antes tinham muitos homicídios aqui, a gente tinha até medo de sair de casa. Já melhorou demais desde que o Raio chegou aqui. Agora, a tendência é que as coisas fiquem ainda bem mais tranquilas. Estou muito agradecida ao Governo do Ceará por isso”.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, destacou que os resultados dos investimentos no município já estão surgindo. “Estamos entregando mais dois equipamentos para a cidade. Ano passado substituímos todas as viaturas, depois trouxemos o BPRaio com uma das maiores equipes do Ceará, que tem trazido excelentes resultados. Essa delegacia traz um ambiente adequado para receber o trabalho dos nossos policiais civis e funcionar de maneira mais acolhedora para vocês. As câmeras ajudam o trabalho de qualidade e de investigação da polícia. Com a participação de todos os cidadãos de bem, vamos botar a criminalidade para correr”.

Videomonitoramento

O videomonitoramento visa focar no enfrentamento à criminalidade nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. O projeto conta com a instalação de cerca de 700 câmeras em 38 cidades do Ceará. O investimento anual do Governo do Ceará na disposição das câmeras e operação do serviço é da ordem de R$ 20 milhões.

Os municípios contemplados são: Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Caucaia, Aracati, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem, São Gonçalo do Amarante e Tauá.

