Maranguape ganha areninha nesta quarta

Nesta quarta-feira (20), o governador Camilo Santana participa da inauguração a areninha de Maranguape. A solenidade está marcada para as 20 horas.

O equipamento será o nono do Estado, com investimento de R$ 1,7 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida do município. São Gonçalo do Amarante, Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam o equipamento.

Serviço

Inauguração da Areninha de Maranguape

Data: 20/6/2018 (quarta-feira)

Hora: 20 horas

Local: Rua Manoelito Travassos, Área Verde, Nº 6 (Loteamento Novo Maranguape).

Com informação do Governo do Estado do Ceará