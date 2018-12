Márcia Fellipe faz pocket show para lançamento do novo DVD

A fenomenal lançou seu novo DVD, “Márcia Fellipe Made in Stúdio” na sede do Google Brasil. Em uma apresentação única com transmissão ao vivo pelo Youtube, contou com a participação especial de Jerry Smith.

O cantor gravou a música “Quem me Dera” com a cantora e entrou no Top 5 dos vídeos mais assistidos no país pelo Youtube. Tremendo sucesso rendeu aos dois uma homenagem da gravadora Universal Music Brasil: o disco de platina duplo pelos mais de 100 milhões de views em menos de 50 dias de divulgação do clipe.

Com direção da Imaginar Filmes e produção musical de Rod Bala o DVD saiu com 12 faixas inéditas e conta com outros convidados especiais: Xand Avião participou da música “Adivinha” e o pagodeiro Ferrugem de “Tá Difícil”.

Cada música, cada convidado, tudo foi muito bem planejado e cuidado com todo carinho. Participei de cada escolha e estou muito feliz e orgulhosa com o resultado final. Agradeço ao Rod, Xand, Ferrugem, Jerry, minha equipe, todos que de uma maneira ou de outra estiveram comigo nesse projeto. Mas acima de todos, agradeço a Deus que me permitiu chegar até aqui, comentou a cantora.

Com mais de 20 shows agendados para esse mês, Márcia se apresentará dia 31 em São Luís no Maranhão, que tem seu complexo arquitetônico tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, para começar 2019 com o pé direito e muito alto astral!

Assista ao clipe – https://www.youtube.com/watch?v=BRw8e5OGnrI

Link We-transfer com vídeo (Jerry e Márcia) – https://we.tl/t-mvdNI5ijYd