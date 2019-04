Março termina com melhor resultado de chuvas desde 2008 e apresenta precipitações acima da média

Com 245 milímetros, março fechou com precipitações 19,3% acima da média do mês, que é de 203 milímetros. É o melhor resultado para o período desde o ano de 2008, que apresentou 332,5 mm, segundo a Funceme. De acordo com o meteorologista da fundação cearense de meteorologia e recursos hídricos, as condições oceânicas e atmosféricas foram favoráveis neste último mês e a aproximação da Zona de Convergência Intertropical foi o principal motivo para precipitações significativas no estado.

Quanto à média por macrorregião, os litorais norte do Estado e de Fortaleza, que é composto pela Capital e municípios da Região Metropolitana, tiveram os melhores resultados. O litoral norte fechou o mês com 56,4% e a capital do Estado com 56,3%. Entre todas as áreas, somente o Sertão Central e Inhamuns ficou levemente negativo, tendo registrado -2,4% abaixo do esperado.

Já quanto aos resultados por município, Jijoca de Jericoacoara, Paraipaba e Acaraú lideraram o ranking com os maiores desvios positivos. Jericoacoara apresentou 156%, Paraipaba 145,7% e Acaraú 99,2% acima da média para o mês de março. A maior precipitação pontual, isto é, aquela registrada no intervalo de 24 horas, aconteceu em Itarema, entre os dias 22 e 23 de março, com 212 milímetros.