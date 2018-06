Marconi Perillo assume coordenação política da pré-campanha de Geraldo Alckmin

O presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira, em Brasília, que escalou o governador de Goiás, Marconi Perillo, para a coordenação política de sua pré-campanha à Presidência da República. “Ele vai participar das conversas políticas, seja com lideranças de partidos ou na formação de alianças nos Estados”, disse Alckmin.

Perillo aceitou prontamente o convite, feito nesta manhã. *”Quando agendamos a conversa, eu não sabia que seria convidado para a função. Como militante do PSDB há 25 anos, jamais deixaria de colaborar. Combinamos que dedicarei metade do meu tempo às missões que receber do Geraldo”, afirmou o governador. “Ele é o protagonista, mas estou disposto a ajudar a avançar no que for possível. Todo mundo que tem amor à camisa do PSDB sabe que ele é o melhor candidato”, completou.

No dia da abertura da Copa do Mundo 2018, Alckmin contou aos jornalistas que assistirá à estreia do Brasil no Mundial, neste domingo, com a família. “Tenho dois netos apaixonados por futebol. Sou santista e o pai deles, corintiano. Como são gêmeos, estamos tentando puxar cada um para um lado”, brincou.

