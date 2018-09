Maré pode atingir até 2,6 metros neste domingo em Fortaleza

Fortaleza amanheceu o domingo (30) com o mar agitado. As onda devem atingir ao longo do dia, até 2,6 metros. O fenômeno deve prosseguir até a manhã desta segunda-feira. Além do tamanho, as ondas chegam com força, por isso os banhistas deve tomar cuidado quando adentrarem o mar. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Ministério da Ciência e Tecnologia

Na Praia do Porto das Dunas, o mar agitado causou temor nos banhistas que chegaram cedo ao local para aproveitar o domingo de sol. Na Beira Mar, as ondas chegaram próximo à pista. Em boletim divulgado no sábado, a Marinha do Brasil disse que a ressaca deve ocorrer no trecho entre os municípios de Salinópolis (PA) a Touros (RN).

Nos meses de março a setembro o aumento da atividade marítima é comum, isso é causado pelos ventos fortes e a temperatura elevada. Além dos cuidados que os banhistas devem tomar, a Marinha alerta as embarcações que evitem as áreas com maré alta, além de terem atenção aos itens de segurança a bordo.